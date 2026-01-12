Zahradní hadice 3/4 Performance Plus 25 m
Zahradní hadice Performance Plus 3/4" o délce 25 m, se snadnou manipulací, dlouhou životností a odolná proti vodě. Pružná, mimořádně odolná proti zlomení a robustní – pro permanentní průtok vody.
Nová zahradní hadice firmy Kärcher je vyrobena z kvalitní vícevrstvé tkaniny s vylepšenou přilnavostí, která přesvědčí robustností, pružností a odolností proti zlomení. Umožňuje konstantní průtok vody a přilne podstatně lépe k ruce. Vnější vrstva odolná proti UV záření chrání materiál zavlažovací hadice. Mezivrstva nepropouštějící světlo se stará o to, aby se v hadici netvořily žádné řasy. I ve věcech teplotní odolnosti přesvědčí zahradní hadice 3/4" na celé čáře: teploty v rozmezí od −20 do +60 °C ji nijak neohrozí. Navíc tato odolná hadice neobsahuje ftaláty (< 0,1 %), kadmium, barium ani olovo – a tím je zdravotně zcela nezávadná. Hadice Performance Plus s tlakem 30 bar je ideální pro zavlažování menších až středně velkých ploch a zahrad.
Charakteristické znaky a výhody
Kvalitní vícevrstvá tkanina
- Pružnost a odolnost proti zlomení zajišťují optimální průtok vody
25 metrů
- K zavlažování menších až středně velkých ploch a zahrad.
Díky kvalitní tkanině s velkou tloušťkou stěny je vhodná pro tlak až 30 bar
- Zaručená robustnost.
Dobře ovladatelná zahradní hadice se tkanou vložkou odolnou proti tlaku
- Pro snadnou manipulaci.
Vysoká teplotní odolnost od −20 do +60 °C
- Kvalitní hadice
Mezivrstva nepropouštějící světlo zabraňuje tvorbě řas v hadici
- Pro mimořádně dlouhou životnost
Kvalitní zahradní hadice neobsahuje ftaláty (< 0,1 %), cadmium, barium ani olovo
- Zdravotně nezávadný a šetrný k životnímu prostředí.
Vnější vrstva odolná proti UV záření
- Mimořádně odolná proti povětrnostním podmínkám
15 let záruka
- Dlouhá životnost a vysoká kvalita
Specifikace
Technické údaje
|Průměr
|3/4″
|Délka hadice (m)
|25
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|5,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|390 x 390 x 180
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Pro zavlažování hrnkových rostlin
- Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
- Pro čištění zahradního nářadí
