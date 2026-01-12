Přípojka ke kohoutu G3/4 s redukcí G1/2

Zvláště robustní přípojka ke kohoutku G3/4 s redukcí G1/2. Redukce umožňuje připojení na dvě velikosti závitů. Kompatibilní se všemi zacvakávacími systémy.

Intaktní přípojky k vodovodnímu kohoutku, hadicové spojky a hadice jsou základem efektivního zavlažování. Proto nabízí Kärcher kompletní řadu příslušenství ke spojování, oddělování a opravování zavlažovacích systémů - např. robustní přípojku ke kohoutku G3/4 s redukcí G1/2. Redukce umožňuje připojení na dvě velikosti závitů. Univerzální opravka hadic je použitelná pro všechny běžné zahradní hadice a získá si vás svým ergonomickým designem pro snadnou manipulaci. Je ideálním řešením pro spojení nebo opravu dvou hadic. Přípojka ke kohoutku G3/4 s redukcí G1/2 je kompatibilní se třemi nejběžnějšími průměry hadic a se všemi dostupnými zacvakávacími systémy.

Charakteristické znaky a výhody
Velmi robustní
  • Garantovaná robustnost
Redukce
  • Umožňuje připojení na 2 velikosti závitů
Specifikace

Technické údaje

Velikost závitu G3/4 + G1/2
Barva Černá
Rozměry (D x Š x V) (mm) 48 x 33 x 33

Při připojování těchto produktů k síti pitné vody je třeba dodržovat požadavky normy EN 1717. V případě potřeby se obraťte na odborníka.

Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
  • Pro zavlažování hrnkových rostlin
  • Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
  • Pro čištění zahradního nářadí
