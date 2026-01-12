Zahradní hadice 1/2 Performance Plus 20 m

Pružná a mimořádně odolná proti zlomení díky kvalitní vícevrstvé tkanině: nová zahradní hadice Performance Plus 1/2" o délce 20 m. Umožňuje neustálý průtok vody.

Kvalitní zahradní hadice Performance Plus o průměru 1/2" a s délkou 20 metrů je ideální pro zavlažování menších až středně velkých ploch a zahrad. Kvalitní vícevrstvá tkanina s vylepšenou přilnavostí přilne lépe k ruce a díky ní je novinka firmy Kärcher mimořádně robustní, pružná a extrémně odolná proti zlomení – a tím vhodná k průběžnému zavlažování s konstantním průtokem vody. Navíc tato zavlažovací hadice neobsahuje ftaláty (< 0,1 %), kadmium, barium ani olovo – a tím je zdravotně zcela nezávadná a trvalá. Vnější vrstva odolná proti UV záření chrání materiál, a mezivrstva nepropouštějící světlo zamezuje tvorbě řas v hadici. Tlak činí až 45 bar. Kromě toho se tato hadice vyznačuje vysokou teplotní odolností od −20 do +60 °C.

Charakteristické znaky a výhody
Kvalitní vícevrstvá tkanina
  • Pružnost a odolnost proti zlomení zajišťují optimální průtok vody
20 metrů
  • K zavlažování menších až středně velkých ploch a zahrad.
Díky kvalitní tkanině s velkou tloušťkou stěny hadice odolá tlaku až 45 bar
  • Zaručená robustnost.
Dobře ovladatelná zahradní hadice se tkanou vložkou odolnou proti tlaku
  • Pro snadnou manipulaci.
Vysoká teplotní odolnost od −20 do +60 °C
  • Kvalitní hadice
Mezivrstva nepropouštějící světlo zabraňuje tvorbě řas v hadici
  • Pro mimořádně dlouhou životnost
Kvalitní zahradní hadice neobsahuje ftaláty (< 0,1 %), cadmium, barium ani olovo
  • Zdravotně nezávadný a šetrný k životnímu prostředí.
Vnější vrstva odolná proti UV záření
  • Mimořádně odolná proti povětrnostním podmínkám
15 let záruka
  • Dlouhá životnost a vysoká kvalita
Specifikace

Technické údaje

Průměr 1/2″
Délka hadice (m) 20
Barva Černá
Hmotnost (kg) 2,7
Hmotnost včetně obalu (kg) 2,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 280 x 280 x 130
Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Pro zavlažování hrnkových rostlin
  • Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
  • Pro čištění zahradního nářadí
