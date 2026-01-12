Zahradní hadice 1/2 Performance Premium 20 m

Inovativní hadice Kärcher: mimořádně pružná a proti zlomení odolná zahradní hadice Performance Premium. Průměr: 1/2", délka: 20 m. S technologií Kärcher Premium Anti-Torsion.

Zahradní hadice Performance Premium 1/2" firmy Kärcher není běžnou zahradní hadicí. Je vyrobena z inovativní tkaniny technologií Kärcher Premium Anti-Torsion, díky které nabízí nejvyšší míru robustnosti, pružnosti a odolnosti proti zlomení. Tím zavlažovací hadice zaručuje neustálý průtok vody při zavlažování menších až středně velkých ploch a zahrad. Kromě toho ji chrání vnější anti UV vrstva materiál a mezivrstva nepropouštějící světlo zabraňující tvorbě řas v hadici. Hadice Performance Premium o délce 20 metrů přesvědčí i v otázkách zdraví a trvalosti, jelikož neobsahuje ftaláty (< 0,1 %), kadmium, barium ani olovo. Mezi další přednosti patří tlak 45 bar a vysoká odolnost proti teplotním výkyvům od −20 do +60 °C.

Charakteristické znaky a výhody
Technologie Kärcher Premium Anti-Torsion
  • Pružná a odolná - pro optimální průtok vody bez tvorby smyček
20 metrů
  • K zavlažování menších až středně velkých ploch a zahrad.
Díky kvalitní tkanině s velkou tloušťkou stěny hadice odolá tlaku až 45 bar
  • Garantovaná robustnost
Dobře ovladatelná zahradní hadice se tkanou vložkou odolnou proti tlaku
  • Pro snadnou manipulaci.
Vysoká teplotní odolnost od −20 do +60 °C
  • Kvalitní hadice
Mezivrstva nepropouštějící světlo zabraňuje tvorbě řas v hadici
  • Pro mimořádně dlouhou životnost
Kvalitní zahradní hadice neobsahuje ftaláty (< 0,1 %), kadmium, barium ani olovo
  • Zdravotně nezávadný a šetrný k životnímu prostředí.
Vnější vrstva odolná proti UV záření
  • Mimořádně odolná proti povětrnostním podmínkám
18 let záruka
  • Dlouhá životnost a vysoká kvalita
Specifikace

Technické údaje

Průměr 1/2″
Délka hadice (m) 20
Barva Černá
Hmotnost (kg) 2,8
Hmotnost včetně obalu (kg) 2,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 280 x 280 x 120
Zahradní hadice 1/2 Performance Premium 20 m
Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Pro zavlažování hrnkových rostlin
  • Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
  • Pro čištění zahradního nářadí
  • Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
